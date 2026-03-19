Im vergangenen Jahr sind auf Schweizer Strassen 214 Menschen ums Leben gekommen.

Das sind 36 weniger als im Vorjahr.

Gleichzeitig hat die Zahl der Schwerverletzten um 143 auf 3935 Personen zugenommen.

Bei den Personenwageninsassen sank die Zahl der Todesopfer auf einen Tiefstwert, seit die Daten seit 1992 schweizweit erhoben werden. Es starben 59 Personen (-22). Bei den E-Bikes wurden 586 Menschen schwer verletzt, was einer Zunahme von 53 Personen in dieser Kategorie entspricht.

Legende: Die Zahlen für die Unfallstatistik 2025 hat das Bundesamt für Strassen (Astra) mitgeteilt. KEYSTONE/Gaetan Bally

Besonders im Fokus stehen laut Astra 15- bis 17-jährige Töfffahrende: In dieser Altersgruppe wurden 11 Personen getötet und 154 schwer verletzt. Das Astra erarbeitet deshalb Massnahmen wie Anpassungen bei der Ausbildung oder eine Erhöhung des Mindestalters.

In der Statistik erfasst werden laut dem Astra alle polizeilich gemeldeten Unfälle auf öffentlichen Strassen. Als getötet gelten Personen, die auf der Unfallstelle oder innerhalb von 30 Tagen an den Unfallfolgen sterben.

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