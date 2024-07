Polizei und Taxi kollidieren in Zürich

Ein Streifenwagen der Stadtpolizei Zürich ist am Samstagmorgen bei einer dringlichen Einsatzfahrt auf der Hardbrücke mit einem Taxi kollidiert.

Zwei Fahrgäste im Taxi wurden leicht bis mittelschwer verletzt.

Ob das Polizeiauto mit Blaulicht und Sirene unterwegs war, wird abgeklärt.

Der Patrouillenwagen war kurz nach 5 Uhr auf einer dringlichen Dienstfahrt zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt auf der Hardbrücke unterwegs, wie die Stadtpolizei mitteilte. Auf der Fahrt kam es bei der Verzweigung Hardbrücke-Geroldrampe zur Kollision mit dem Taxi.

Die verletzten Fahrgäste und auch der Taxichauffeur wurden von der Sanität ins Spital gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

«Dringliche Einsatzfahrt bedeutet normalerweise Blaulicht und Horn», erklärte die Medienstelle der Stadtpolizei auf Anfrage. Ob das auch in diesem Fall so gewesen sei, werde von der Kantonspolizei abgeklärt. Diese führe die Untersuchung des Unfallherganges, wie das in solchen Fällen üblich sei.