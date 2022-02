Judenfeindlichkeit wird in der Schweiz präsenter – in den sozialen Medien, aber auch in der realen Welt.

Der wachsende Antisemitismus sei manchmal ganz direkt zu spüren, sagt Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. So kommt es durchaus vor, dass bei seiner Organisation Schmähbriefe mit ganz konkreten Drohungen gegen Schweizer Juden eingehen.

Und auch auf der Strasse gebe es Beschimpfungen gegen Jüdinnen und Juden, erzählt Kreutner. «Eine Gruppe von Orthodoxen, denen man gesagt hat, man sollte sie alle umfahren oder aus dem Auto mit Scheiss Judenpack oder Heil Hilter beschimpft wurden», erinnert sich Kreutner.

Es sind Erfahrungsberichte wie diese, die Jonathan Kreutner grosse Sorgen bereiten. Kommt dazu, dass letztes Jahr in der Schweiz drei Synagogen geschändet wurden. So wurde die Eingangstüre des jüdischen Gotteshauses in Biel mit einem Hakenkreuz beschmiert und in Lausanne und Genf haben Täter die Synagogen mit Schweinefleisch beworfen.

Wirre Verschwörungstheorien auf Social Media

Am deutlichsten zeigt sich der Anstieg des Antisemitismus aber in der Online-Welt. Über 800 antisemitische Vorfälle auf Internetplattformen verzeichnet der Antisemitismusbericht für das letzte Jahr. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung um zwei Drittel. Die Zahlen aus der Romandie fehlen noch in dieser Statistik.

Antisemitische Verschwörungstheorien sind vor allem in den sozialen Medien zu finden. In vielen Fällen auf Telegram, aber auch andere Plattformen sind davon betroffen. Häufig werden Juden dort für Corona und Corona-Massnahmen verantwortlich gemacht.

«Antisemitismus im Netz macht uns schon seit Jahren Sorge, besonders die antisemitischen Verschwörungstheorien. Während der Pandemie haben diese nochmals richtig Zündstoff erhalten», sagt Kreutner.

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund fordert von den Social Media-Betreibern, sie müssten engagierter gegen Hassparolen auf ihren Plattformen vorgehen. Aber auch der Bund müsse sich stärker engagieren, besonders in der Präventionsarbeit.