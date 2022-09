Legende: Der hochaktive Abfall muss in andere Behälter umgefüllt werden. Keystone/Petra Orosz

Der Schweizer Atommüll wird aktuell in verschiedenen Behältern im Zwischenlager (Zwilag) in Würenlingen aufbewahrt. Fürs Endlager müssen diese Abfälle aber in andere Behälter umgelagert werden. Dazu ist eine Verpackungsanlage nötig.

Die Anlage muss dabei natürlich sicher sein. Das Gebäude wird deshalb zum Beispiel sehr massiv gebaut, sodass es auch Flugzeugabstürzen standhalten könnte.