Im Sommer 2024 deckte SRF Investigativ den Bauskandal rund um die beiden Geschäftsmänner auf. Architekt Michel Badertscher und Unternehmer Jürg Zesiger versprachen in den letzten Jahren an verschiedenen Orten in der Schweiz immer wieder Häuser und bauten sie nicht. Sie hinterliessen verzweifelte Familien und Bauruinen. Die ganze Recherche lesen Sie hier.