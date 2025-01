Es hatte sich schon angedeutet. In Luzern schloss vergangenen August eine Body-Shop-Filiale, in Aarau ist es Ende Januar so weit. Und vor einem Jahr meldete The Body Shop in Grossbritannien, dem Land seiner Gründung, Insolvenz an. Es lief einfach nicht mehr mit Shea-Body-Butter und Grapefruit-Duschgel. Dabei waren die Produkte einst wegweisend: frei von Tierversuchen und basierend auf natürlichen Zutaten. Anita Roddick hatte das Unternehmen 1976 im britischen Brighton gegründet.

Heute sind unzählige Hersteller aufgesprungen, auch Eigenmarken grosser Detailhändler und Drogerien werben mit Natürlichkeit. Zwar fand sich für das britische Mutter-Unternehmen noch eine Lösung: Die deutsche Investmentfirma Auréa übernahm es vergangenen Herbst. Coop hatte das für die Schweiz offenbar nicht überzeugt.