Wie viel die Schweiz für ihre Teilnahme am aktuellen EU-Forschungsrahmenprogramm «Horizon» in den Jahren 2025-2027 bezahlen muss, werde im EU-Programmabkommen (EUPA) geregelt, sagt Michael Gerber vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Bis zur Eröffnung der Vernehmlassung über das ausgehandelte Vertragspaket mit der EU seien diese Zahlen aber vertraulich.

Das Schweizer Parlament hatte für die Teilnahme am «Horizon»-Paket 2021-2027 im Dezember 2020 insgesamt 5.4 Milliarden Franken genehmigt. In den Jahren 2021-2024, in denen die Schweiz nicht am «Horizon»-Programm assoziiert war, bezahlte das SBFI rund 2.5 Milliarden Franken direkt an Forschende. Damit verblieben 2.9 Milliarden Franken, welche zur Finanzierung der Pflichtbeiträge an die EU in den Jahren 2025-2027 verwendet werden könnten, sagt Gerber: «Die Finanzierung bis Ende 2027 ist also gesichert».