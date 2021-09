Den grössten Nachholbedarf sieht Lampart in Branchen, in denen die Wirtschaftslage im letzten Jahr gut war, wo sich aber trotzdem bei den Löhnen nicht viel getan hat. Damit meint er insbesondere Teile des Baugewerbes, in denen man Lohnerhöhungen erwarte. «Aber auch im Finanzsektor haben die Löhne nicht überall mit der ausgezeichneten Geschäftssituation Schritt gehalten.»

Die Arbeitgeber reagieren erwartungsgemäss zurückhaltend auf die Forderung nach zwei Prozent mehr Lohn. Roland Müller, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, spricht von einer über die ganze Wirtschaft betrachtet sehr hohen Forderung: «Wenn wir uns anschauen, wo wir herkommen und insbesondere auch, was gewisse Branchen erlebt haben – dann ist das sicher eine zu hohe Forderung.»