Der Schweizer Fotograf Dominic Büttner hat die Bundesverfassung verfilmt.

Insgesamt 175 Personen lasen für das Bürgerprojekt «Constitutio» die 195 Artikel vor der Kamera ein.

Die Kurzfilme sind ab sofort auf den Videoplattformen Youtube und Vimeo kostenfrei abrufbar, wie die Projektverantwortlichen mitteilten.

Die Videos zeigten ein «vielstimmiges und vielfarbiges» Bild der Schweiz. Die Artikel werden von prominenten Persönlichkeiten, aber auch von Menschen ohne öffentliche Bekanntheit vorgelesen.

Das Projekt entstand anlässlich des 175-Jahre-Jubiläums der Bundesverfassung, welches in diesem Jahr gefeiert wird. Büttner wollte damit aber auch den Gräben in der Schweizer Gesellschaft entgegenwirken, die sich während der Pandemie offenbarten, wie es in der Mitteilung hiess.

Legende: Prominente und Menschen aus dem «Volk»: Unter anderem Alt Bundesrat Moritz Leuenberger oder zwei Mädchen lesen die einzelnen Artikel vor. Screenshot SRF

Finanziert wurde das Projekt von Städten und Kantonen, Einzelpersonen und verschiedenen Stiftungen, jedoch ohne Bundesgelder, wie in der Mitteilung betont wurde. Büttner sei nun auf der Suche nach finanziellen Mitteln, um das Projekt auch in Französisch, Italienisch und Rätoromanisch umzusetzen.