Eine schnelle Fahrt in ausgefeilter Carving-Technik, elegante Schwünge vor der spektakulären Bergkulisse ob Engelberg oder auch witziges Balancieren des einen Skistocks auf dem anderen: Mit Videos von stilsicheren, halsbrecherischen oder lustigen Fahrten vermarktet sich der Engelberger Skilehrer Kilian Weibel auf Social Media.

Mit Erfolg: Auf seinem Instagram-Kanal sind einige Videos sogar mehrere Hunderttausendmal angeschaut worden.

Der Engelberger repräsentiert, was es heute heisst, wenn man als Skilehrerin oder Skilehrer herausstechen will: Gute Technik und guter Unterricht reichen nicht mehr. Gute Vermarktung ist ebenso angesagt.

Aufwändige Produktionen

Auch wenn die Videos auf Instagram einfach und locker daherkommen, hinter ihnen verstecken sich durchaus aufwändige und zeitraubende Produktionen. Unterstützt wird Kilian Weibel dabei von seinem jüngeren Bruder Janic. Auch er ist Skilehrer. Und hat immer einer Kamera mit dabei – meist montiert an einer Stange.

Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe: «Mit einer drei Meter langen Stange zu fahren, mit 80 Stundenkilometer, über Wellen oder im Schneepflug, das ist nicht ohne», sagt Janic Weibel. «Das braucht ziemlich Kraft und viel Vertrauen.» Und natürlich viel Können, wie Kilian Weibel anerkennend anfügt: «Er hat eine sehr gute Technik. Fast besser als meine!»

Dass der Engelberger Skilehrer eine aufwändige Instagram-Seite betreibt, ist natürlich nicht nur ein Hobby, sondern auch handfeste Vermarktung: «Viele sehen diese Videos und wollen nachher zurück zu mir in den Unterricht kommen.»

Legende: Fahren temporeich die Piste hinunter: Kilian Weibel (links) und sein Skischüler Justin Fogarty. SRF

Daneben ist das Filmen aber auch Teil seiner Arbeit als Skilehrer. Er zeichnet gerne die Fahrten seiner Schülerinnen und Schüler auf – die Analyse gibt es dann direkt im Restaurant auf dem Handy.

Diesen Spezialservice schätzt auch der Geschäftsmann Justin Fogarty. Der in Zug wohnhafte Kanadier nimmt regelmässig Stunden bei Kilian Weibel. Es ist Skischule auf hohem Niveau. Denn wer zu ihm kommt, sucht Action oder individuelles Coaching zum Verbessern der Technik, so wie er es dann auch in seinem Instagram-Kanal vermittelt. Weibels Skischüler Justin Fogarty jedenfalls ist begeistert: «Kilian ist ein unglaublicher Typ. Er motiviert mich immer wieder zum Skifahren.»