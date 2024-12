Der Schneefall hat schweizweit zu Einschränkungen im Strassen- und Bahnverkehr geführt.

Im Kanton Bern und Schwyz kam es auf den Strassen zu Dutzenden Unfällen.

Unter anderem war die A1 zwischen Bern Brünnen und Mühleberg wegen eines querstehenden Lastwagens gesperrt.

Zwischen Andermatt und Dieni ist beim Oberalppass ein Zug der Linie R45 entgleist.

Der Autoverlad Furka zwischen Oberwald VS und Realp UR wurde eingestellt.

Allein im Kanton Bern kam es zu rund 70 Verkehrsunfällen. Meist blieb es bei kleineren Sachschäden. In der Stadt Bern kam es wegen Schnee und Glätte vorübergehend zu Einschränkungen im Busverkehr.

Die Stadtberner Verkehrsbetriebe Bernmobil mussten verschiedene Linien einstellen. Gegen 9 Uhr war nur noch die Buslinie nach Münsingen unterbrochen. Auf den übrigen betroffenen Linien war der Betrieb noch unregelmässig, es kam zu Verspätungen und Ausfällen.

Legende: In der Stadt Bern stand der Verkehr am Morgen teilweise still. Bestimmte Buslinien wurden kurzfristig eingestellt. SRF/Thomas Pressmann

Im Berner Kantonsgebiet kam es zu verschiedenen Unfällen. Die meisten davon seien Selbstunfälle gewesen, sagte eine Sprecherin der Berner Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es kam zu kleineren Sachschäden, schwerer verletzt wurde niemand.

An verschiedenen Orten behinderten querstehende Lastwagen den Verkehr, so etwa auf der A1 zwischen Bern Brünnen und Mühleberg. Wegen umgestürzter Bäume mussten diverse Strassenabschnitte gesperrt werden, etwa die Hauptstrasse zwischen Frutigen und Adelboden.

Auf der A3 zwischen der Verzweigung Luterbach und Solothurn Ost blockierte laut TCS ebenfalls ein querstehender Lastwagen eine Ausfahrt. Aufgrund einer schneebedeckten Fahrbahn war auch die Kantonsstrasse zwischen Welschenrohr und Flumenthal im Kanton Solothurn gesperrt, hiess es weiter.

Polizei meldet im Kanton Schwyz rund ein Dutzend Unfälle

Im Kanton Schwyz haben sich am Sonntag und in der Nacht auf heute innert 24 Stunden rund ein Dutzend Verkehrsunfälle ereignet. Verletzt wurde auf den schneebedeckten Strassen niemand, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

Legende: Die Polizei in Schwyz war in den letzten 24 Stunden wegen des starken Schneefalls stark gefordert. Kantonspolizei Schwyz

Vorwiegend habe es sich um Selbstunfälle gehandelt, hiess es weiter. Die Fahrer rutschten von der Strasse, blieben im Wiesland stecken oder kollidierten mit Leitplanken, Mauerteilen, Steinen oder einem Kandelaber. In den meisten Fällen entstand Sachschaden.

Legende: Bei den Vorfällen handelte es sich vorwiegend um Selbstunfälle. Kantonspolizei Schwyz

In Rickenbach SZ war die Strasse im Gebiet Lauenen blockiert. Die Feuerwehr Schwyz wurde zur Räumung aufgeboten. Neben den Unfällen gaben umgeknickte Äste oder umgestürzte Bäume Arbeit für die Einsatzleitzentrale, teilte die Polizei weiter mit.

Einige wenige Vorfälle im Schienenverkehr

Im Schienenverkehr ist es ebenfalls zu Einschränkungen gekommen. So war der Bahnverkehr im Bahnhof St-Imier BE wegen starken Schneefalls eingeschränkt, wie die SBB auf ihrer Website zu den Betriebsstörungen mitteilte. Pendler mussten mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

Zwischen Andermatt und Dieni ist es nach einer Entgleisung beim Oberalppass zu einem Unterbruch der Linie R45 gekommen. Nach einem Augenzeugenbericht kam es zu keinen Verletzten. Es werden Verspätungen und Ausfälle bis heute Abend erwartet.

Legende: Vom Unterbruch beim Oberalppass ist die Linie R45 betroffen. SRF

Auch im französischsprachigen Teil des Wallis ist es zu mehreren Unterbrüchen im Schienenverkehr gekommen. So musst auch der Betrieb am Autoverlad Furka zwischen Oberwald VS und Realp UR kurz nach 16 Uhr eingestellt werden. Grund sei die Sperrung einer Zufahrtsstrasse vom Kanton Uri her infolge Lawinengefahr, heisst es auf der Webseite der Betreiberin Matterhorn-Gotthard-Bahn.