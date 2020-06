Nur jeder zehnte Schweizer nutzt die am Donnerstag lancierte SwissCovid-App.

Man sei auf Kurs, sowohl die Nutzungszahlen als auch die Rückmeldungen seien erfreulich, sagen BAG und App-Entwickler. Bis alle Interessierten die App installiert haben, brauche es eine gewisse Zeit.

Beim BAG setzt man noch drei Wochen auf die Infokampagne, um auf die App aufmerksam zu machen.

Seit Donnerstag ist die SwissCovid-App für Mobiltelefone in den App-Stores verfügbar. Sie soll bei der Nachverfolgung von Coronafällen helfen.

Mittlerweile nutzen rund 855'000 Menschen in der Schweiz die App, innerhalb eines Tages sind 48'000 weitere aktive App-Nutzerinnen und -Nutzer hinzugekommen, am Sonntag waren es noch 60'000 mehr als am Vortag.

«Vielleicht noch nicht dazu gekommen»

Ein eher bescheidener Start? Nein, sagt Mathias Wellig, Mitentwickler der SwissCovid-App. Er ist mit dem Gesamtstart zufrieden. Die Nachfrage ziehe kontinuierlich an, was positiv sei. Über die Gründe, warum nicht schon mehr Schweizerinnen und Schweizer die App heruntergeladen haben, kann Wellig nur spekulieren: «Vielleicht müssen sie erst noch Updates installieren, wissen das Passwort des App-Stores gerade nicht. Oder sie sind einfach noch nicht dazu gekommen.»

So funktioniert die App Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die App wacht im Hintergrund, ob ein Nutzer einem anderen Nutzer über längere Zeit so nahe kommt, dass eine Ansteckung möglich ist. Wird jemand positiv getestet, bekommt die Person einen Code, mit dem sie die anderen Nutzer informieren kann. Personen, die in der Nähe eines Infizierten waren, werden informiert.

Man habe sicher noch nicht alle Nutzer, die sich für die App interessieren. «Das braucht noch eine gewisse Zeit. Wenn wir in ein paar Wochen noch bei diesen Zahlen sind, wäre das vielleicht langsam besorgniserregend», so Wellig. Man möchte noch mehr Nutzer, «aber es war auch klar, dass wir nicht innerhalb weniger Tage 50 Prozent der Bevölkerung erreichen. Wären wir nur bei 100'000 Downloads, wären wir schon enttäuscht», sagt er. Wichtig für ein wirksames Contact Tracing sei aber vor allem die Verteilung der App-Nutzer. Und dass möglichst viele Menschen mitmachen.

Beurteilungen in App-Stores positiv

Beim BAG zeigt man sich ebenfalls zufrieden mit der Lancierung der SwissCovid-App. «Wir beobachten, dass sowohl die Downloads als auch die Anzahl aktiver Apps zunehmen – das ist erfreulich. Dies ist ein grosser Vertrauensbeweis der Bevölkerung in den dezentralen Ansatz des Systems», sagt Marco Stücheli vom BAG auf Anfrage von SRF News. Die Beurteilungen in den App-Stores seien grösstenteils sehr positiv. Auch erhalte man über die technische Hilfe nur wenige Fehlermeldungen zur Installation. Die schweizweite Kampagne zur Bewerbung der App sei angelaufen und wird noch drei weitere Wochen die Bevölkerung dazu aufrufen, die SwissCovid-App zu nutzen.