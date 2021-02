Die Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch für Maudet wegen Vorteilsannahme eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten beantragt. Darüber soll der Politiker 84'000 Franken als Entschädigung an den Staat Genf bezahlen. Diese Summe entspricht den Kosten für die Reise nach Abu Dhabi und den Kosten für die politische Umfrage. Das Urteil wird am Montag um 17:30 Uhr verkündet.