Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat am Dienstag den Abstimmungskampf gegen die Hornkuh-Initiative eröffnet, die am 25. November an die Urne kommt. Während die Initianten um Bergbauer Armin Capaul mit dem Tierwohl argumentieren, befürchtet der Bundesrat genau das Gegenteil: Kühe mit Hörnern müssten aus Sicherheitsgründen in den Ställen wieder vermehrt angebunden werden, was den Tierschutzzielen des Bundesrates widerspreche. Jährliche Subventionszahlungen von 15 Millionen Franken führten zudem zu Verteilkämpfen in der Landwirtschaft, warnte der Landwirtschaftsminister vor den Medien in Bern. Auch das Parlament lehnt die Initiative «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)» ab.