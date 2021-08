Interview mit Wissenschaftsredaktor Daniel Theis.

Warum steigen die Neuansteckungen so rasant trotz der 50-prozentigen Impfquote der Bevölkerung?

Offenbar findet die Delta-Variante genügend Menschen die es infizieren kann. Und diese sind dann eben auch ansteckender als früher. Denn Delta macht im Nasen und Rachen über tausendmal mehr Viren als die ursprüngliche Virus-Variante. Hinzu kommen die Geimpften, die sich in seltenen Fällen trotzdem anstecken können. So können auch sie das Virus im Prinzip weiterverbreiten.

Die Delta-Variante ist bereits seit Juli dominant. Wann begann der Anstieg der Fallzahlen?

Die Lockerungen der Massnahmen Ende Juni machten sich sehr rasch bemerkbar. Seit dem steigen die Fallzahlen. Doch die Zunahme verläuft steiler und schneller seit zwei Wochen. Das hat mit dem sogenannten exponentiellen Wachstum zu tun und ist eine Art wie ein Schneeball Effekt. Je mehr Infizierte es hat, desto mehr Menschen können wiederum angesteckt werden.

Steigen die Zahlen weiterhin stark oder könnte es auch sein, dass sie rasch sinken, wie das beispielsweise in England der Fall war?

Antikörper gegen das Coronavirus haben 75 Prozent der Erwachsenen unter 65 Jahren in der Schweiz. Offensichtlich reicht das nicht, um Delta auszubremsen. Anders ist die Situation in Grossbritannien. Dort haben 94 Prozent der erwachsenen Personen Antikörper gegen das Coronavirus. Zwar steigen die Zahlen auch, aber nicht ganz so schnell. Und die Spitaleinweisungen bleiben auf einem konstanten Niveau, auch wenn es hoch ist. Um Delta auszubremsen, braucht es also eine hohe Zahl an genesenen oder geimpften Personen.

Das Gespräch führte Danja Spichtig.