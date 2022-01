Der Walliser Sozialdemokrat Peter Bodenmann sass von 1987 bis 1997 im Nationalrat. Von 1990 bis 1997 war er Präsident der SP Schweiz. 1997 wurde er als erster Sozialdemokrat in den Walliser Staatsrat gewählt. 1999 zog er sich aus der Politik zurück. Seither ist Bodenmann als Hotelier in Brig/VS tätig und bringt sich als Kolumnist in politische und gesellschaftliche Debatten ein.