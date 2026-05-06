Ein Flug der Swiss International Air Lines von Seoul nach Zürich hat über Kasachstan einen Notruf abgesetzt, wie 20min.ch berichtet.

Daten von Flightradar24 zeigen, dass die Maschine vom Kurs abwich und auf dem internationalen Flughafen in Almaty landete.

Die ausserplanmässige Landung erfolgte laut der Swiss aufgrund eines medizinischen Notfalls des Co-Piloten.

Wie die Swiss mitteilte, befanden sich an Bord drei Ärzte, die dem Piloten medizinische Hilfe leisten konnte. Auf Empfehlung der Ärzte habe sich die Crew entschieden, den Flug nach Almaty, Kasachstan, umzuleiten, damit der Pilot rasch die notwendige medizinische Versorgung erhält.

Legende: flightradar24.com

«Die Gesundheit und das Wohlbefinden unseres Kollegen haben in dieser Situation oberste Priorität», teilt die Swiss mit. Dass sich die ungeplante Landung auf die Reisepläne der Gäste auswirke, bedaure man. Für die Passagiere werde nach der bestmöglichen Lösung für die Weiterreise gesucht. Weitere Angaben zum Ablauf macht die Airline derzeit nicht.

An Bord befanden sich 227 Passagiere und 14 Crewmitglieder. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Airbus A350-941. Die Maschine wurde erst kürzlich in Betrieb genommen.