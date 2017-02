Cédric Wermuth (SP/AG)

Der Arbeitslosenvorrang versucht auf die schwierige Situation älterer Arbeitnehmender zu reagieren. Auch Studenten können sich beim RAV melden und von den Massnahmen profitieren – und EU-Ausländer müssen verfügbar und vermittelbar sein für das RAV, sich also in der Schweiz aufhalten. Die Personenfreizügigkeit wird aber in der Tat nicht angetastet. Das heisst, es gibt keine Diskriminierung aufgrund der Nationalität. Die Frage, ob die Personenfreizügigkeit gekündigt werden soll, kann gerne separat gestellt werden – sie wurde aber am 9. Februar 2017 nicht gestellt.