Fachleute der UNO hatten sich zuletzt kritisch zur Räumung des Lagers auf dem Mormont-Hügel geäussert. Das Vorgehen der Waadtländer Behörden erscheine unverhältnismässig, schrieben sie in einem Brief an den UNO-Botschafter in Genf. Der Kanton Waadt hat die Kritik in einer Stellungnahme zurückgewiesen. Die Polizei sei verhältnismässig vorgegangen und bei der Räumungsaktion sei niemand schwer verletzt worden.