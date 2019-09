Die Parteien im eidgenössischen Parlament haben in den letzten vier Jahren nicht viele Vorstösse zum Thema ältere Arbeitnehmer eingereicht – nämlich nicht einmal ein Dutzend. Dies bei einer Gesamtzahl von mehreren hundert Vorstössen im Jahr. Das zeigt, dass die Parteien dem Thema keine hohe Priorität beimessen.

Die Vorstösse von linker Seite verlangten mehr Massnahmen zum Schutz von älteren Arbeitnehmern, beispielsweise einen Kündigungsschutz ab 55. Die bürgerlichen Parteien lehnten diese Massnahme ab: Ein starrer Kündigungsschutz wäre nicht gut für den Arbeitsmarkt, argumentierten sie. Die Bürgerlichen brachten ihrerseits Vorstösse für flexiblere Lösungen bei der Altersvorsorge ein.

Der wichtigste Vorstoss in jüngster Zeit kam allerdings nicht von den Parteien, sondern vom Bundesrat: die Überbrückungsrente. So schlug der Bundesrat im Mai vor, dass alle Personen, die über 60 Jahre alt sind und seit zwei Jahren arbeitslos, bis zu ihrer Pensionierung eine Überbrückungsrente erhalten sollen. Damit will er ihnen den Gang aufs Sozialamt ersparen.

Gemäss den Zahlen des Bundes sind aktuell 27'500 Personen im Alter zwischen 50 und 65 Jahren als arbeitslos gemeldet. Hinzu kommen Tausende, die länger als zwei Jahre arbeitslos sind und deshalb keine Unterstützung von der Arbeitslosenversicherung mehr erhalten. Sie tauchen dann auch nicht mehr in der Statistik auf.