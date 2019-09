Die Schweiz ist das einzige europäische Land ohne Transparenzregelung für die Finanzierung von Parteien, Wahlen und Abstimmungen. Die 2016 lancierte Transparenz-Initiative möchte dies ändern. Spenden über 10’000 Franken sollten dabei offengelegt werden. Das Vorhaben ist jedoch weiterhin umstritten. So hat sich der Bundesrat 2018 klar dagegen ausgesprochen.

Für ihre Intransparenz in der Politik wird die Schweiz regelmässig kritisiert von der Staatengruppe des Europarats gegen Korruption (GRECO). So bedauert GRECO auch in diesem Wahlkampf der Parlamentswahlen am 20. Oktober den Mangel an Transparenz.

Der Trend in den letzten Jahren zeigt jedoch immer mehr in Richtung Transparenz. Bereits fünf Kantone (Freiburg, Neuenburg, Schwyz, Tessin und Genf) haben Regeln in diesem Bereich eingeführt. Ebenso hat der Ständerat im Frühling beschlossen, dass Parteien sowie Wahl- und Abstimmungskomitees ihre Finanzen offenlegen sollen. Spenden ab 25'000 Franken sollen künftig deklariert werden.