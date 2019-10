Trotz krachender Niederlage sind die drei verbleibenden BDP-Männer jetzt umworben: Gerhard Pfister bietet ihnen gegenüber der «Tagesschau» an, Teil seiner Fraktion zu werden: «Inhaltlich sind wir beide bürgerliche Mitteparteien, da haben wir sehr viel Gemeinsamkeiten.» Offenbar haben Pfister und Vertreter der BDP bereits erste Gespräche geführt.

Lorenz Hess: «Ich nehme das positiv zur Kenntnis»

Die drei BDP-Nationalräte können im Gedränge unter die Vorherrschaft in der Mitte einen entscheidenden Unterschied ausmachen: Nehmen sie Pfisters Angebot an, ist die CVP-Fraktion in der grossen Kammer gleich gross wie die Grünen. Ausserdem bringen die langjährigen Nationalräte der BDP politische Erfahrung mit und damit Gewicht im parlamentarischen Alltag.

BDP-Nationalrar Lorenz Hess bestätigt das Angebot der CVP heute in der «Tagesschau»: «Ich nehme das positiv zur Kenntnis, vor allem weil es zeigt, dass wir hier im Bundeshaus nach wie vor eine Bedeutung haben und dazu beitragen können, die eine oder andere Mehrheit zu generieren.» Die Partei prüfe das Angebot und führe nun mit allen Kräften in der Mitte Gespräche. Eine Möglichkeit wäre auch eine Fraktion mit der EVP – oder ein Beitritt zur FDP-Fraktion.