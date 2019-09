Martin Landolt (BDP) tritt für seine dritte und allenfalls letzte Wiederwahl an. Am 3. September hat sich eine Gegenkandidatur angemeldet.

Er wolle ein drittes Mal für die Wiederwahl in den Nationalrat antreten, sagte Landolt nach den Landratswahlen. Anfang 2020 trete er dann als Präsident der BDP Schweiz zurück und wolle noch bis zum Ende der Legislatur als Ex-Präsident im Parlament verbringen. Um nicht als Sesselkleber zu gelten, wolle er aber 2023 sein Amt abgeben.

Martin Landolt ist seit 2009 im Nationalrat und seit 2012 Präsident der BDP Schweiz. Bei dieser Majorzwahl um den einzigen Glarner Sitz im Nationalrat können mögliche Kandidaturen bis kurz vor der Wahl bekannt gegeben werden. Am 3. September ist das passiert: Die 33-jährige Sekundarlehrerin Priska Grünenfelder aus der SP Glarus Nord will in den Nationalrat und macht Martin Landolt jetzt Konkurrenz.

In Glarus ist alles möglich

Schon bei den Wahlen 2015 gab es eine kurzfristige Gegenkandidatur. Jacques Marti von der SP gab zwei Wochen vor dem Wahltermin seine Kandidatur bekannt. Mit etwa 700 Stimmen Unterschied schaffte Landolt aber die Wiederwahl.

