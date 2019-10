Mathias Zopfi ist 1983 in Engi in der Gemeinde Glarus Süd geboren und lebt seit seiner Kindheit dort. Er besuchte die Kantonsschule in Glarus. Danach studierte er an der Universität Zürich Rechtswissenschaften. Der grüne Mathias Zopfi ist Jurist und arbeitet in Glarus als Rechtsanwalt und Notar. Seit 2011 gehört er dem Landrat an, den er 2017/18 präsidierte. Zopfi wurde am 20. Oktober in den Ständerat gewählt. Damit vertritt erstmals ein grüner Politiker den Kanton Glarus in Bern.