Als Halbkanton hat der Kanton Appenzell Innerrhoden eine Vertretung im Ständerat. Gewählt wird diese Vertretung in Appenzell Innerrhoden traditionell an der Landsgemeinde Ende April. An der diesjährigen Landsgemeinde wurde der bisherige Innerroder Nationalrat Daniel Fässler (CVP) in den Ständerat gewählt.

Fässler galt bei der Wahl als klarer Favorit, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Ständerats Ivo Bischofberger (CVP) an. Bischofberger vertrat den Kanton Appenzell Innerrhoden zwischen 2007 und 2019 im Ständerat.