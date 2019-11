Der 32-jährige Lehrer aus Savièse wurde 2011 in den Nationalrat gewählt. 2015 wurde der am linken Rand der SP politisierende Reynard mit dem zweitbesten Resultat aller Walliser Nationalräte bestätigt, eine Überraschung im bürgerlich dominierten Wallis. Seine Politkarriere startete er in der JUSO Unterwallis, später sass er auch im Grossen Rat.