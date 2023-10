Gerhard Andrey ist nach einer Reihe von Absagen der erste Grüne, der seinen Hut in den Ring wirft. Im Bundesrat wolle er sich für eine intakte Natur, solidarisches Zusammenleben und eine Kreislaufwirtschaft als Grundlage für ein gutes Leben der jetzigen und zukünftigen Generationen einsetzen, lässt sich Andrey in der Mitteilung der Freiburger Grünen zitieren.

Legende: Der 47-jährige Nationalrat Gerhard Andrey (Grüne/FR) will am 13. Dezember ins Rennen um den Bundesratssitz steigen. Denn die FDP ist in den Augen der Grünen mit zwei Sitzen in der Landesregierung übervertreten. Keystone/ ALESSANDRO DELLA VALLE