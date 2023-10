Mehr oder weniger freundliches Herbstwetter von Genf bis Romanshorn, die Berner Young Boys schnuppern an der Tabellenführung und der Brief für den Krankenkassenwechsel liegt immer noch unfrankiert auf dem Tisch: An einem ganz normalen 22. Oktober stehen in der Schweiz die nationalen Wahlen an. Die viel beschworene «Korrektur-Wahl» wartet auf ihren Vollzug.

Mit müden Augen dämmert die Eidgenossenschaft in den Wahltag hinein. Doch spätestens mit der ersten nationalen Hochrechnung von 16 Uhr ist das letzte bisschen Herbstmüdigkeit abgeschüttelt: Anders als vor vier Jahren bleibt ein historisches Wahlbeben zwar aus; ein konservativer Rutsch sorgt aber dafür, dass sich die politische Tektonik im Land wieder verschiebt – und die Emotionen hochgehen.

Grüne Tristesse

Die Grünen verabschieden sich aus der politischen Nationalliga A, wie Bundeshausredaktor Dominik Meier analysiert. «Das ist ein schmerzhaftes Resultat, so ehrlich muss man sein», fasst Selma L’Orange Seigo die grüne Tristesse zusammen. «Die Klimaerwärmung geht aber nicht weg, wenn wir sie einfach ignorieren», schiebt die Co-Präsidentin der Zürcher Grünen resigniert nach.

Bild 1 / 6 Legende: Feiern mit Schnupftabak: Manchmal erkennt man den Wahlsieger auch an der Art, wie der Triumph gefeiert wird. Die SVP wurde mit grossem Abstand stärkste Partei im Land. Keystone/Christian Merz Bild 2 / 6 Legende: Leichte Zugewinne für die eigene Partei, aber das linke Lager blickt einer schwierigen Legislatur entgegen: Die Co-Präsidenten der SP, Cédric Wermuth (links) und Mattea Meyer, haben nach dem Wahlsonntag gemischte Gefühle. Keystone/Alessandro della Valle Bild 3 / 6 Legende: In der Wandelhalle versammelten sich rund 100 Journalistinnen und Journalisten. Darunter auch ARD-Korrespondent Reinhold Becker (rechts, im Gespräch mit SVP-Wahlkampfleiter Marcel Dettling). Seine Leitfrage für das deutsche Publikum: «Was wollen unsere Nachbarn?» Die Frage wurde freilich, je nach politischer Couleur, unterschiedlich beantwortet. Keystone/Peter Klaunzer Bild 4 / 6 Legende: So sehen Sieger aus: In der St. Galler SVP war die Freude gewaltig. Unter anderem bei SVP-Ständerätin Esther Friedli (Mitte), die die Wiederwahl in die kleine Kammer schaffte. Keystone Bild 5 / 6 Legende: Die Überflieger der letzten Wahlen im Gespräch: GLP-Präsident Jürg Grossen und Grünen-Präsident Batlhasar Glättli mussten mit ihren Parteien Verluste hinnehmen. Der «Grünrutsch» von 2019 wurde «korrigiert», wie es die Umfragen vor dem Wahlsonntag bereits vorausgesagt hatten. Keystone/Anthony Anex Bild 6 / 6 Legende: In der bürgerlichen Mitte gibt es Redebedarf: Die Mitte-Partei dürfte sich vor der FDP als drittstärkste Partei im Parlament durchsetzen. Mitte-Präsident Gerhard Pfister (links, neben FDP-Präsident Thierry Burkart) liess schon einmal durchblicken, dass seine Partei Argumente für einen zweiten Bundesratssitz hat – auf Kosten der FDP. Keystone/Anthony Anex

Die Linke muss sich auch auf eine politische Klimaveränderung einstellen. Denn die SVP wird klare Wahlsiegerin – und macht ihrem Namen alle Ehre: «Es ist eine Schweizerische Volkspartei, die sich nun mit Recht wieder Volkspartei nennen kann», bilanziert Politologe Lukas Golder. Während die Volksparteien in anderen Ländern zu Klientelparteien zusammenschrumpfen, holt die SVP 29 Prozent der Stimmen.

Ein eisiger Wahlkampfwind

Von Feierlaune ist zunächst aber wenig zu spüren. Denn unter der Bundeshauskuppel knallt es sogleich: Sieger und Verlierer geraten sich in die Haare. SVP-Wahlkampfleiter Marcel Dettling geisselt die Grünen, die den Menschen das Steak verbieten wollen.

01:01 Video «Immer sind die anderen Schuld!»: Schlagabtausch zwischen Trede (Grüne) und Dettling (SVP) Aus News-Clip vom 22.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Grünen-Fraktionschefin Aline Trede verwahrt sich vor dem Vorwurf: Die Grünen würden niemandem vorschreiben, was auf dem Teller landet. Durch die Wandelhalle weht noch immer ein eisiger Wahlkampfwind.

Im bürgerlichen Sägemehl

Umso kollegialer die Stimmung in der bürgerlichen Mitte: Im politischen Sägemehl klopfen sich die Kontrahenten gegenseitig den Rücken ab. Mit «absoluter Gelassenheit» blickt Philippe Matthias Bregy Mitte-Fraktionschef dem Duell mit der FDP um Platz 3 entgegen – und beklagt die zunehmende Polarisierung durch die Zugewinne der SVP.

«Wir brauchen in diesem Land Lösungen aus der Mitte heraus», sagt Bregy. FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen stimmt zu: «Wir aus der politischen Mitte sind die Handwerker im Bundeshaus», reicht er dem Walliser Mitte-Mann die Hand.

00:39 Video Schulterschluss in der bürgerlichen Mitte: «Wir müssen in diesem Land Lösungen suchen» Aus News-Clip vom 22.10.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Im Nationalrat dürfte die Mitte nun drittstärkste Fraktion werden – vor der FDP. Wie weit es mit der bürgerlichen Brüderlichkeit her ist, wird sich spätestens bei den Bundesratswahlen im Dezember zeigen: Denn die Mitte könnte dann einen Anspruch auf den zweiten Sitz der FDP in der Regierung stellen.

Linke Sorge vor kommender Legislatur

In Zürich holt die massnahmenkritische Bewegung «Aufrecht» einen Nationalratssitz, in Genf sind es für das populistische Mouvement Citoyen Genevois gleich zwei. Politologie Golder schliesst: «Das ist ein Rechtsruck mit Protestcharakter.»

«Korrigiert» wurde durch die Korrekturwahl mit Rechtsdrall nichts – zumindest aus der Sicht der Linken: «Der drohende Rechtsruck macht mir grosse Sorgen», sagt SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer in der Präsidentenrunde. Und bedauert den Absturz der Grünen: So werde es schwieriger, die soziale und ökologische Schweiz zu stärken. Immerhin: Die SP darf sich über leichte Zugewinne freuen.

00:28 Video Meyer (Co-Präsidentin SP): «Die SP geht gestärkt aus den Wahlen» Aus News-Clip vom 22.10.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Grünen-Präsident Balthasar Glättli sekundiert: «Wir müssen schauen, dass die kommende Legislatur keine verlorene Legislatur für Klima, Gleichstellung und die Beziehungen zur EU wird.» Zerknirscht gibt sich GLP-Präsident Jürg Grossen: «Das ist bitter», sagt er mit Blick auf die Verluste von wohl fünf Nationalratssitzen. «Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass wir bei den letzten Wahlen sehr hoch geflogen sind.»

Dass Politiker nicht nur hoch fliegen, sondern auch tief fallen können, weiss auch SVP-Nationalrat David Zuberbühler. Hochemotional gibt er seiner «Riesenerleichterung» über die Wiederwahl Ausdruck. «Ich habe natürlich vorausschauend ein Taschentuch eingepackt», sagt der Appenzell-Innerrhoder. Er kann es sichtlich brauchen.

01:10 Video David Zuberbühler (SVP/AR): «Eine Riesenerleichterung» Aus News-Clip vom 22.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Als Sieger und Verlierer nach einem langen Wahlsonntag ihres Weges gehen, ist zumindest eines klar: Das Politklima in der Schweiz dürfte sich spürbar ändern.