Politikerinnen und Politiker füllen Smartvote aus, um ihre politische Haltung offenzulegen. Laut Sarah Bütikofer, Politologin der Universität Zürich mit Schwerpunkt Parlamentsforschung, sind die Angaben von Politikerinnen und Politikern auf Smartvote jedoch nicht immer vertrauenswürdig.

SRF News: Wie fest stimmt die Haltung der Politikerinnen und Politiker auf Smartvote mit dem überein, was sie dann im Parlament wirklich abstimmen?

Sarah Bütikofer: Die wichtigste Äusserung der Politikerinnen und Politiker in Bezug auf ihre Haltung ist bereits ihr Parteibeitritt und ihre Parteizugehörigkeit. Smartvote ist für die Wählenden da. Bei Smartvote geht es einfach darum, den Wählenden zu zeigen, wie die Kandidatinnen und Kandidaten im konkreten Fall positioniert sind. Aber die Entscheide des künftigen Parlamentes vorwegnehmen oder aufzeigen, wie die Mehrheiten im künftigen Parlament ausschauen könnten, das kann man mit Smartvote eigentlich nicht.

Welche Faktoren führen zu Abweichungen?

Nur etwa die Hälfte der Fragen aus der langen Befragung von Smartvote kann man im Nachhinein überhaupt mit den Abstimmungen im Parlament vergleichen. Im Grossen und Ganzen gibt es eine hohe Übereinstimmung zwischen dem, was die Kandidierenden vorgängig gesagt haben, und wie sie sich dann verhalten haben. Im Parlament sind über 80 Prozent der Abstimmungen, die übereinstimmen, im Durchschnitt. Es gibt aber Unterschiede zwischen den einzelnen Fraktionen. Und da sieht man: Fraktionsmitglieder der Parteien, die eher an den Polen angesiedelt sind, wie die SP, die Grünen, aber auch die SVP sind gegenüber den Äusserungen, die sie bei Smartvote gemacht haben, treuer, während die Mitglieder der Zentrumsparteien oder der FDP häufiger anders abstimmen. Das können sie sich auch erlauben, weil sie häufiger in der Rolle sind, sich dem einen oder dem anderen Flügel anschliessen zu müssen, um zu einer Mehrheit zu kommen.

Wie fest können dabei politische und wirtschaftliche Ereignisse einen Einfluss haben?

All diese Ereignisse, mit denen man nicht rechnet, oder Entwicklungen, die völlig anders verlaufen, als man sich das vorgestellt hat, haben einen Einfluss auf die Entscheide des Parlaments und vor allem der Regierung. Und dann müssen im Parlament manchmal in grosser Dringlichkeit Entscheide quasi rückwirkend durchgewunken werden, die keinen Spielraum offenlassen. Das haben wir im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie oder der CS erlebt. In diesem Moment ist klar, dass man als Parlamentarier manchmal auch einfach contre cœur den Abstimmungsknopf drücken muss.

Das Gespräch führte Zoe Geissler.