Bild 3 / 6

Legende: Der 25-jährige Leonardo Gomez Mariaca will für die GLP in den Ständerat. Gomez studiert Rechtswissenshaft an der Universität Freiburg und ist seit 2022 Präsident der Jungen GLP und Vizepräsident der GLP Freiburg. Die Hauptsprache des Stadtfreiburgers ist Französisch, er spricht auch Deutsch. zvg/GLP