Alle Schaffhauser Gemeinden sind ausgezählt.

Das Schlussresultat bringt keine Veränderung im Kanton Schaffhausen.

Auch in der nächsten Legislatur ist je ein Sitz in der Hand der SVP und der SP.

Thomas Hurter für die SVP – Martina Munz für die SP: Was die letzten vier Jahre so war, wird auch die nächsten vier Jahre so bleiben. Punkto Nationalrat ändert sich im Kanton Schaffhausen nichts.

Legende: Die SP-Kandidatin Martina Munz ist sichtlich erleichtert, dass sie ihren Nationalratssitz halten kann. SRF

38 Personen kandidierten auf 20 Listen für die zwei Schaffhauser Nationalratssitze. Allen voran die FDP versuchte, gleich mit neuen Kandidierenden zu punkten und der SP ihren Sitz streitig zu machen, um im Bundesparlament für den Kanton Einsitz zu nehmen. Doch dieser Plan misslang. Die Liberalen konnten keinen Sitz ergattern. Sie wurden drittstärkste Partei.

Noch im Verlauf des Nachmittags sah es kurz so aus, dass die SVP auch den zweiten Sitz ergattern könnte. Dies allerdings nur als Zwischenresultat, als die ersten kleineren Gemeinden ausgezählt waren: So kam die Partei auf rund 40 Prozent Stimmenanteil, während es bei der SP 18,5 Prozent waren. Allerdings waren zu jener Zeit die beiden grossen Städte Schaffhausen und Neuhausen noch nicht ausgezählt und das Zwischenresultat noch nicht wirklich aussagekräftig.

Legende: Auch Thomas Hurter von der SVP behält seinen Nationalratssitz. Keystone / Peter Klaunzer

Damit die SVP tatsächlich auch den zweiten Sitz hätte holen können, dafür fehlten der Partei letztlich 3000 Stimmen. Die SVP hat bei den diesjährigen Nationalratswahlen 2,4 Prozent ihrer Stimmenanteile verloren gegenüber 2019. Die SP hingegen hat um 1,6 Prozent zugelegt.

Aufgrund der relativ geringen Einwohnerzahl verfügt der Kanton Schaffhausen nur über zwei Nationalratssitze. Und so war diese Wahl besonders stark auch eine Persönlichkeitswahl. So brauche es in Schaffhausen viel, damit Bisherige abgewählt werden, sagte Schaffhausen-Korrespondent Roger Steinemann im Vorfeld. Dies habe die Ausgangslage für Herausforderer noch schwieriger gemacht.