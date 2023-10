Germann wiedergewählt – Minder muss in zweiten Wahlgang

Der Bisherige Hannes Germann (SVP) schafft die Wiederwahl in den Ständerat problemlos.

Er ist indes der Einzige, der klar über dem absoluten Mehr liegt und daher bereits im ersten Wahlgang als gewählt gilt.

Thomas Minder (parteilos) schafft die Wiederwahl nicht auf Anhieb und wird wohl mit Simon Stocker (SP) in einen zweiten Wahlgang.

Nina Schärrer (FDP) und Lisa Brühlmann (Junge Grüne) sind abgeschlagen auf Platz vier respektive fünf.

Es war spannend und blieb es bis zum Schluss – der erste Wahlgang für den Ständerat im Kanton Schaffhausen. Bis zur Auszählung der letzten der 26 Schaffhauser Gemeinden war es praktisch ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei.

Legende: Ihm gelang die grosse Überraschung: Simon Stocker (SP) holt mehr Stimmen als Thomas Minder (parteilos). Hier im Bild mit Kandidatin Nina Schärrer (FDP). SRF

Wider die meisten Erwartungen schaffte es der bisherige Schaffhauser Ständerat Thomas Minder (parteilos) nicht, im ersten Wahlgang wiedergewählt zu werden. Simon Stocker (SP) verdrängte ihn vom Platz zwei, den er nach der Auszählung der ersten paar Gemeinden noch innehatte. In der Stadt Schaffhausen erhielt Stocker gar am meisten Stimmen, auch deutlich mehr als Favorit Hannes Germann. Insgesamt wollten ihn 13’456 Wahlberechtigte in der kleinen Kammer sehen.

Germann problemlos – Minder muss bangen

Hannes Germann (SVP) jedoch schaffte die Wiederwahl problemlos im ersten Anlauf. Der dienstälteste Ständerat der ganzen Schweiz war im Rennen um einen der zwei Ständeratssitze klar auf Platz eins und ferner auch der Einzige, der mit 15'490 Stimmen klar über das absolute Mehr zu liegen kam. Dafür waren 13'939 Stimmen nötig. Für den zweiten Wahlgang wird er nicht mehr antreten müssen.

Ganz anders als sein bisheriger Amtskollege Thomas Minder, der zwar parteilos ist, aber in der SVP-Fraktion im Bundeshaus politisiert. 12'045 Schaffhauserinnen und Schaffhauser stimmten für ihn – knapp 2000 zu wenig, um es direkt wieder ins Stöckli zu schaffen. Damit dürften wohl wenige gerechnet haben im Vorfeld. Als Überraschung darf gelten, dass Minder in den zwei grössten Schaffhauser Gemeinden, der Stadt selber und Neuhausen am Rheinfall, nicht gewählt wurde.

Legende: Lisa Brühlmann (Junge Grüne) freut das Wahlergebnis. SRF

Auf den hinteren Plätzen chancenlos waren Nina Schärrer (FDP) und Lisa Brühlmann (Junge Grüne). Für die beiden weiblichen Kandidatinnen stimmten 6152 respektive 5093. Dass Brühlmann als klare Aussenseiterin dennoch von mehr als 5000 gewählt wurde, freut die Jungpolitikerin, wie sie gegenüber Radio SRF sagt. Das entspricht rund zehn Prozent der Wahlberechtigten, welche im Kanton Schaffhausen bei dieser Wahl 51’920 betragen haben.

Das sind die Kandidierenden für den Kanton Schaffhausen

Bild 1 / 9 Legende: Hannes Germann (SVP) ist mit 21 Jahren im Amt der dienstälteste Ständerat der Schweiz. Der 67-jährige Betriebsökonom war von 2009 bis 2021 Präsident des Verbandes Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP). Keystone / Alessandro Della Valle Bild 2 / 9 Legende: Hannes Germann steht für eine liberale Wirtschaftspolitik. Smartvote Bild 3 / 9 Legende: Nina Schärrer (FDP) ist eine politische Quereinsteigerin. Die 36-Jährige arbeitet als Kommunikationsfachfrau, unter anderem für die Industrievereinigung Schaffhausen. SRF / Roger Steinemann Bild 4 / 9 Legende: Nina Schärrer steht für eine liberale Wirtschaft und eine offene Aussenpolitik ein. Smartvote Bild 5 / 9 Legende: Simon Stocker (SP, ehemals AL) will es politisch mit einer anderen Partei nochmals wissen. Der 42-jährige Gerontologe hat sich einen Namen gemacht als volksnaher Politiker. Keystone Bild 6 / 9 Legende: Simon Stocker macht sich für einen ausgebauten Sozialstaat stark. Auch eine offene Aussenpolitik ist ihm wichtig. Smartvote Bild 7 / 9 Legende: Lisa Brühlmann betritt mit der Ständeratskandidatur national-politisches Neuland. Die 26-jährige Historikerin arbeitet als Archivarin. Keystone Bild 8 / 9 Legende: Lisa Brühlmann engagiert sich sowohl für einen ausgebauten Sozialstaat wie auch einen ausgebauten Umweltschutz. Smartvote Bild 9 / 9 Legende: Thomas Minder (parteilos) ist seit 2011 im Stöckli. Der 62-jährige Unternehmer ist zwar parteilos, politisiert aber in der SVP-Fraktion. Keystone / Alessandro Della Valle

Beim zweiten Wahlgang am 19. November werden Brühlmann und Schärrer nicht mehr dabei sein. Wie eng das Rennen um den zweiten Schaffhauser Ständeratssitz dann sein wird, ist noch offen. Aber Spannung dürfte erneut garantiert sein.