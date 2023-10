Am Ende konnte er doch noch lachen: Felix Wettstein von den Grünen schafft, was ihm kaum jemand zugetraut hatte, nämlich die Wiederwahl. Lange sah es am Wahltag so aus, wie wenn die Grünen ihren Sitz verlieren würden, doch am Ende überraschte der Rentner aus Olten alle und kann nun eine zweite Legislatur in Bern anhängen.

«Ich bin überwältigt», sagt Felix Wettstein. «Es ist ein historischer Tag für die Solothurner Grünen, denn wir haben das erste Mal in unserer 40-jährigen Geschichte einen Nationalratssitz verteidigt».

Keine Sitzverschiebungen, aber neue Gesichter

Etwas enttäuschte Gesichter gab es dagegen bei der Mitte. Gemäss einer Hochrechnung am Nachmittag konnten sie mit einem zweiten Sitz rechnen. Am Ende bleibt im Kanton Solothurn aber bei der Sitzverteilung alles beim alten. Die bisherigen Nationalräte Christian Imark (SVP), Franziska Roth (SP) und Stefan Müller Altermatt (Mitte) schafften die Wiederwahl problemlos.

Legende: Stefan Müller-Altermatt bleibt einziger Solothurner Mitte-Vertreter im Nationalrat. Keystone / Peter Schneider

Es gibt aber auch zwei neue Solothurner Gesichter im Nationalrat: Simon Michel (FDP) und Rémy Wyssmann (SVP). FDP-Mann Simon Michel ist bekannt als Kantonsrat und Geschäftsführer des Medizinaltechnikunternehmens Ypsomed, das sein Vater gegründet hatte.

Simon Michel hatte viel Geld in den Wahlkampf investiert und war auch deswegen Favorit für den frei werdenden Sitz von Kurt Fluri. «Ich möchte mich in Bern in der Europapolitik und in der Wirtschaftspolitik engagieren», sagt Michel, der als Unternehmer im Nationalrat die Stimme der Wirtschaft einbringen will.

Legende: Simon Michel zieht für die Solothurner FDP in den Nationalrat ein. Keystone / Peter Schneider

Auch bei der SVP setzte sich der Favorit durch. Anwalt Rémy Wyssmann hielt die Solothurner Kantonspolitik in den letzten Jahren auf Trab. Er initiierte mehrere Abstimmungen und kritisierte als einer der ersten die Zustände bei der Solothurner Ausgleichskasse. Dies führte dazu, dass er viel in den Medien präsent war und so kantonal bekannt wurde.

«Es herrscht grosse Freude bei mir», meint der frisch gewählte Nationalrat. «Ich hoffe, ich kann die Bodenhaftung behalten und die Versprechen, die ich gegeben habe, halten kann».

Legende: Rémy Wyssmann machte in den letzten Jahren Schlagzeilen als Initiator mehrere Volksabstimmungen («Jetzt si mir draa»). SRF / Andreas Brandt