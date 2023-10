Dieser Artikel erschien erstmals am 23. September 2023 mit den Resultaten der Wahlen 2019 und wurde am 23. Oktober mit den neuen Wahlresultaten und einigen Textanpassungen aktualisiert. Die Sitzverteilung in der Vereinigten Bundesversammlung wird nach den 2. Wahlgängen in den Kantonen laufend angepasst.

Datenquelle: Bundesamt für Statistik