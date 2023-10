Die Wahl von Politschwergewicht Pierre-Yves Maillard in den Ständerat im ersten Wahlgang ist keine Überraschung. Gemeinhin wurde erwartet, dass er und Pascal Broulis zusammen in den Ständerat einziehen werden – die beiden sassen schon rund 15 Jahre zusammen in der Waadtländer Regierung, wo sie für ihre parteiübergreifenden Kompromisse bekannt waren. Während es um Broulis seit seinem Abgang aus der Waadtländer Regierung vor eineinhalb Jahren ruhig geworden war, blieb Maillard öffentlich präsent – als Nationalrat und Gewerkschaftsboss. Insofern hatte er gegenüber er Pascal Broulis einen Startvorteil.

Broulis, der in seiner Regierungszeit jeweils mit sehr guten Resultaten gewählt wurde, macht zwar ebenfalls ein respektables Resultat, muss sich aber am 12. November einem zweiten Wahlgang stellen. Dort trifft er auf den grünen Nationalrat Raphaël Mahaim, zumal sich der Drittplatzierte Michaël Buffat von der SVP zugunsten von Broulis zurückziehen dürfte.

Mahaim hat im heutigen ersten Wahlgang ein enttäuschendes Resultat gemacht, er liegt auf dem vierten Rang zurück. Allerdings war die Konkurrenz mit 13 Kandidierenden gross, gerade im linken Lager. Stellen sich diese im zweiten Wahlgang nun alle hinter ihn, könnte er Broulis allenfalls doch noch gefährlich werden.

(Felicie Notter, SRF-Korrespondentin in der Romandie)