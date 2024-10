Per E-Mail teilen

Die SVP ist die grosse Siegerin der Aargauer Wahlen 2024, sowohl bei der Regierungs- als auch bei der Parlamentswahl. Im Grossen Rat gewinnt sie fünf Sitze. Die grossen Verlierer sind die Grünen – sie holen vier Sitze weniger als 2020.

Das Ergebnis der Parlamentswahl ist vor allem die Korrektur der Klimawahl von 2020 im Aargau. Damals haben die Grünen und die Grünliberalen zusammen zehn Sitze gewonnen. Nun verlieren sie sechs davon wieder. Und dies, obwohl der Klimawandel bei der Bevölkerung nach wie vor eines der wichtigsten Themen ist, wie Umfragen und Sorgenbarometer zeigen.

SVP hat vieles richtig gemacht

Die Themen, auf welche die SVP gesetzt hat – illegale Einwanderung oder die Drogenszene am Bahnhof Brugg – konnten das Aargauer Stimmvolk offensichtlich überzeugen. Die SVP profitiert aber auch von der allgemeinen Grosswetterlage: Wahlgewinne von konservativen Parteien sind derzeit auch in anderen Kantonen und Ländern zu beobachten.

Auch bei den Regierungsratswahlen war die SVP die Siegerin. Sie konnte mit Martina Bircher ihren zweiten Sitz verteidigen. Das Aargauer Stimmvolk bestätigte mit der Wahl von Nationalrätin Bircher die bisherige Sitzverteilung in der Regierung; also 2 Sitze für die SVP und je 1 Sitz für SP, Mitte und FDP. Damit bleibt die Linke in der Regierung untervertreten.

Das Stimmvolk hat sich aber auch gegen ein reines Männergremium entschieden: Mit Martina Bircher kommt eine 40-jährige junge Mutter in die Regierung. Sie ist erst die vierte Frau in der Aargauer Exekutive und bringt einen Leistungsausweis als Nationalrätin und als Stadträtin von Aarburg mit.

Aargau wird konservativer

Der Wahlgewinn der SVP wird Folgen haben für den Kanton Aargau. Dank der Sitzgewinne der SVP, der FDP (+1) und der EDU (+1) gibt es nun eine rechtsbürgerliche Mehrheit im Grossen Rat.

Mit der absoluten Mehrheit von 73 der 140 Sitze können SVP, FDP und EDU Vorlagen im Parlament durchbringen, ohne Kompromisse mit anderen Parteien finden zu müssen. Damit wird der konservative Aargau nach dem Wahltag noch konservativer.

Barbara Mathys Stv. Redaktionsleiterin, Regionalredaktion Aargau Solothurn Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Barbara Mathys arbeitet seit 2007 bei SRF. Zuvor war sie bei verschiedenen Radios, Print- und Onlinemedien im In- und Ausland tätig. Die Historikerin berichtet regelmässig aus dem Aargauer Kantonsparlament und verfolgt die politischen Geschehnisse seit Jahren.