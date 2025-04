An der Landsgemeinde in Appenzell Innerrhoden werden zwei Sitze in der Kantonsregierung neu besetzt.

An der heutigen Landsgemeinde in Appenzell Innerrhoden stehen wichtige Wahlen an: Zwei der sieben Sitze in der Standeskommission, der Kantonsregierung, werden neu besetzt. Sowohl der amtierende Landammann als auch der Bau- und Umweltdirektor treten zurück.

Historische Kandidatur

Für das Amt des Landammanns kandidiert erstmals eine Frau: Angela Koller, ehemalige Präsidentin der Arbeit­nehmenden­vereinigung (AVA) und Grossrätin. Sollte sie gewählt werden, wäre dies ein Novum in der Geschichte Innerrhodens.

Koller tritt gegen die Grossräte Pius Federer und Daniel Brülisauer aus dem Gewerbeverband sowie Marco Knechtle, Rektor des Gymnasiums Appenzell, an.

Kandidierende für das Amt des Landammanns

Angela Koller: Die Präsidentin des Arbeitnehmendenverbands könnte die erste Frau Landammann werden.

Pius Federer: Der Inhaber einer Elektrotechnikfirma ist seit 18 Jahren Grossrat und wurde vom Gewerbeverband für das Amt des Landammanns vorgeschlagen.

Daniel Brülisauer: Der Lehrbeauftragte der Ostschweizer Fachhochschule will antreten, obwohl der Gewerbeverband sich bei der Nomination für Pius Federer entschieden hat.

Marco Knechtle: Der gelernte Zimmermann arbeitet seit elf Jahren am Gymnasium Appenzell, wo er seit sieben Jahren Rektor ist. Politisch ist er unerfahren.

Kampf ums Bauressort

Auch beim Bau- und Umweltdepartement kommt es zu einem Wechsel. Der bisherige Direktor war immer wieder Kritik ausgesetzt.

Nun kandidieren mit Hans Dörig. Patrik Koster und Fefi Sutter drei Männer mit politischer Erfahrung für das Departement – aus unterschiedlichen Lagern, aber alle mit baulichem Know-how.

Kandidaten für das Amt des Bauherrn

Hans Dörig: Die AVA schlägt ihn vor. Dörig ist seit fünf Jahren im Grossen Rat.

Patrik Koster: Er ist seit 2015 im Grossen Rat und wurde vom kantonalen Gewerbeverband für das Amt vorgeschlagen.

Fefi Sutter kandidierte bereits zweimal für das Amt des Bauherrn. Er ist alt Grossratspräsident sowie alt Bezirkshauptmann.

Regionale Spannung

Mit Pius Federer aus der Innerrhoder Exklave Oberegg könnte erstmals seit sechs Jahren wieder jemand aus diesem Bezirk in die Standeskommission einziehen.

Das Thema sorgt im Kanton immer wieder für Diskussionen – ähnlich wie die Forderung nach mehr Frauen in der Regierung. Die diesjährige Wahl könnte in beiden Punkten neue Akzente setzen.