Am 14. Juni kommt es im Baselbiet zu einer wegweisenden Ersatzwahl für den Regierungsrat. Zur Auswahl stehen Matthias Liechti (SVP) und Philipp Schoch (Grüne).

Nötig ist die Wahl wegen des Rücktritts des langjährigen Baudirektors Isaac Reber (Grüne). Die Ausgangslage ist einfach: Die Grünen wollen ihren Sitz verteidigen, die SVP ihren 2023 verlorenen Platz in der Regierung zurückerobern.

Legende: Philipp Schoch, Kandidat der Grünen, will den Sitz der Grünen in der Baselbieter Regierung verteidigen. SRF/Sedrik Eichkorn

Schoch setzt auf Kontinuität in Energie‑ und Verkehrspolitik und will einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs, wie er im Wahlkampf betonte. Liechti fordert dagegen einen Kurswechsel: mehr Kapazitäten auch auf der Strasse sowie Anreize statt Verbote in der Energiepolitik.

Legende: Matthias Liechti will dafür sorgen, dass die SVP wieder in der Baselbieter Regierung vertreten ist. Keystone/Georgios Kefalas

Die Wahl hat über die Person hinaus Gewicht: Die SVP ist zwar stärkste Kraft im Parlament, ist aber seit rund drei Jahren nicht mehr in der fünfköpfigen Regierung vertreten. Ein Sieg Liechtis würde das bürgerliche Lager stärken, denn hinter Liechti stehen FDP, SVP und Mitte geschlossen. Schoch wird neben den Grünen auch von der SP unterstützt.

Mit der Wahl entscheidet die Baselbieter Stimmbevölkerung somit auch über die künftige politische Ausrichtung des Kantons. Erste Resultate sollen um 12 Uhr vorliegen.