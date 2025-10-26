Meist stehen die Bürgerlichen in Baselland bei Wahlen zusammen. Diesmal bekommt der FDP-Kandidat Markus Eigenmann aber nicht nur von der GLP-Kandidatin Sabine Bucher Konkurrenz. Auch die SVP schickt mit Caroline Mall eine Person ins Rennen um den frei werdenden Sitz der Bildungsdirektion.

Die Freisinnigen wollen ihren Sitz in der Baselbieter Regierung mit dem Arlesheimer Gemeindepräsidenten Markus Eigenmann verteidigen. Die Wahlen werden nötig, weil die FDP-Bildungsdirektorin Monika Gschwind aus der Regierung zurücktritt.

SVP gegen FDP

Ihren einzigen Sitz in der Baselbieter Regierung macht der FDP aber die SVP streitig. Sie stellt mit der Landrätin Caroline Mall nämlich eine eigene Kandidatin. Dies, obwohl die Bürgerlichen in früheren Wahlen jeweils zusammen gearbeitet und sich hinter einer Kandidatur vereint haben.

Mitte-Links hingegen schliesst sich zusammen. Die GLP versucht den Sprung in die Regierung mit ihrer Landrätin Sabine Bucher. Unterstützung bekommt Bucher dabei von der SP.

Erste Resultate werden ab 12 Uhr erwartet. Weil im ersten Wahlgang das absolute Mehr nötig ist, stehen die Chancen gut, dass es zu einem zweiten Wahlgang kommt.