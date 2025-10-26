Die Freisinnigen wollen ihren Sitz in der Baselbieter Regierung mit dem Arlesheimer Gemeindepräsidenten Markus Eigenmann verteidigen. Die Wahlen werden nötig, weil die FDP-Bildungsdirektorin Monika Gschwind aus der Regierung zurücktritt.
SVP gegen FDP
Ihren einzigen Sitz in der Baselbieter Regierung macht der FDP aber die SVP streitig. Sie stellt mit der Landrätin Caroline Mall nämlich eine eigene Kandidatin. Dies, obwohl die Bürgerlichen in früheren Wahlen jeweils zusammen gearbeitet und sich hinter einer Kandidatur vereint haben.
Diese drei wollen in die Regierung
Bild 1 von 3. Markus Eigenmann (FDP) . Bildquelle: Keystone/Georgios Kefalas.
Bild 2 von 3. Caroline Mall (SVP) . Bildquelle: Keystone/Georgios Kefalas.
Bild 3 von 3. Sabine Bucher (GLP) . Bildquelle: Keystone/Georgios Kefalas.
Mitte-Links hingegen schliesst sich zusammen. Die GLP versucht den Sprung in die Regierung mit ihrer Landrätin Sabine Bucher. Unterstützung bekommt Bucher dabei von der SP.
Erste Resultate werden ab 12 Uhr erwartet. Weil im ersten Wahlgang das absolute Mehr nötig ist, stehen die Chancen gut, dass es zu einem zweiten Wahlgang kommt.