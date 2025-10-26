GLP-Kandidatin Sabine Bucher liegt vor dem FDP-Kandidaten Markus Eigenmann. Das absolute Mehr knackt sie nicht. Die SVP tritt im 2. Wahlgang nicht mehr an. Ihr Angriff ist gescheitert.

1702 Stimmen liegt GLP-Kandidatin Sabine Bucher vor dem freisinnigen Kandidaten Markus Eigenmann. Da Bucher das absolute Mehr verpasste, kommt es am 30. November zu einem 2. Wahlgang.

Unserer Priorität war stets, dass der Sitz bürgerlich bleibt.

Zu diesem wird SVP-Kandidatin Caroline Mall nicht mehr antreten. Sie liegt nach dem 1. Wahlgang abgeschlagen auf dem 3. Platz. «Wenn der Abstand zu gross ist, treten wir nicht mehr an», sagte der Präsident der Baselbieter SVP Peter Riebli im Wahlforum in Liestal. Das habe man immer so gesagt. Und dieses Szenario sei nun eingetreten.

«Unserer Priorität war stets, dass der Sitz bürgerlich bleibt», so Riebli weiter. Im 2. Wahlgang kommt es also zum Duell zwischen der GLP-Landrätin Sabine Bucher und dem FDP-Gemeindepräsidenten von Arlesheim, Markus Eigenmann.

SVP-Angriff gescheitert

Der Angriff der SVP ist damit gescheitert. Sie wollte mit ihrer Landrätin Caroline Mall zurück in die Regierung. Ihren Sitz konnte die SVP bei den Wahlen 2023 nicht verteidigen. Damals trat der ihr Regierungsrat Thomas Weber nicht mehr an. Statt der SVP-Kandidatin Sandra Sollberger wählten die Baselbieterinnen und Baselbieter aber den EVP-Kandidaten Thomi Jourdan.

Für die FDP geht's um alles

Die aktuellen Wahlen wurden nötig, weil die FDP-Bildungsdirektorin Monica Gschwind aus der Regierung zurücktritt. Macht Bucher das Rennen auch im 2. Wahlgang, ist die FDP nicht mehr in der Baselbieter Regierung vertreten. Die FDP war seit Gründung des Kantons fast immer Teil der Regierung.

Legende: Im 2. Wahlgang Ende November treffen Markus Eigenmann von der FDP und Sabine Bucher von derb GLP aufeinander. SRF/Monika Glauser

Eigenmanns Chancen dürften sich aber mit dem Rückzug der SVP-Kandidatin verbessert haben. Im 1. Wahlgang haben sich die bürgerlichen Stimmen wohl auf FDP und SVP verteilt.

Bucher hofft auf mehr Stimmen anderer Parteien

«Ich bin mit diesem Resultat sehr zufrieden», sagt Bucher. Nun hofft sie auf den 2. Wahlgang. «Da werden möglicherweise mehr Leute zur Urne gehen, weil auch über Sachfragen abgestimmt wird.» Im 1. Wahlgang lag die Beteiligung bei lediglich 28.2 Prozent.

Sachfragen brauche es vermutlich, um Wählerinnen und Wähler an die Urne zu locken, die keine eigene Kandidatur stellen, sagte Bucher mit Blick auf die SP.

GLP-Landrätin Bucher wird bei ihrer Regierungskandidatur offiziell von der SP und den Grünen unterstützt.