Wahlen Kanton Basel-Landschaft GLP-Kandidatin Sabine Bucher hat die Nase vorne

Ersten Resultaten zufolge hat GLP-Kandidatin Sabine Bucher am meisten Stimmen. Ausgezählt sind 78 von 86 Gemeinden.

26.10.2025, 09:39

Gewählt ist die GLP-Landrätin Sabine Bucher damit allerdings noch nicht. Werden weitere Gemeinden ausgezählt, könnte sich das Resultat noch drehen. Das weiss auch Bucher. «Ich bin mit diesem Zwischenresultat sehr zufrieden», sagt sie. Das sei aber noch nicht das Schlussresultat.

Auf Platz Zwei ist derzeit FDP-Kandidat Markus Eigenmann. Wird er nicht gewählt, ist die FDP erstmals nicht mehr in der Baselbieter Regierung vertreten. Die Wahlen werden nötig, weil die FDP-Bildungsdirektorin Monica Gschwind aus der Regierung zurücktritt.

Ebenfalls zur Wahl tritt SVP-Landrätin Caroline Mall an. Sie ist derzeit abgeschlagen auf Platz drei.

Diese drei wollen in die Regierung

  • Bild 1 von 3. Markus Eigenmann (FDP) . Bildquelle: Keystone/Georgios Kefalas.
    Eigenmann Portrait
  • Bild 2 von 3. Caroline Mall (SVP) . Bildquelle: Keystone/Georgios Kefalas.
    Mall Portrait
  • Bild 3 von 3. Sabine Bucher (GLP) . Bildquelle: Keystone/Georgios Kefalas.
    Bucher Portrait
Das Schlussresultat wird für 14 Uhr erwartet. Weil im ersten Wahlgang das absolute Mehr nötig ist, stehen die Chancen gut, dass es zu einem zweiten Wahlgang kommt.

SRF 4 News, 26.10.25, 9:30 Uhr ; 

