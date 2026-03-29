- Der Kanton Bern hat seine sieben Sitze in der Kantonsregierung neu gewählt: Die Verhältnisse bleiben dabei unverändert.
- Die Bürgerlichen behalten mit vier Sitzen die Mehrheit im Regierungsrat. Links-Grün kann ihre drei Sitze verteidigen.
- Es war lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Reto Müller (SP) und Daniel Bichsel (SVP) kämpften um den siebten Sitz. Müller setzte sich durch.
- Auch die 160 Sitze im Kantonsparlament werden gewählt. Die zweite GFS-Hochrechnung sieht die SVP als Siegerin der Grossratswahlen.
Themen in diesem Newsticker
- Jura-Sitz bleibt bei Pierre Alain Schnegg (SVP)
- Astrid Bärtschi mit Bestresultat: «Kirsche auf der Torte»
- Aline Trede: «Ich bin ich»
- Neu-Regierungsrat Raphael Lanz: «Damit habe ich nicht gerechnet»
- Bürgerliche behalten die Mehrheit – kein zweiter Wahlgang
- Reto Müller entscheidet das Kopf-an-Kopf-Rennen für sich
- Endresultat Regierung: Bürgerliche bauen Dominanz nicht aus
- Die Blumen stehen schon bereit
- Aufgeladene Stimmung im Berner Rathaus
- Resultate um ca. 19 Uhr erwartet
Alles zu den Wahlen im Kanton Bern 2026
Am 29. März 2026 wählt der Kanton Bern seine Regierung und sein Parlament. Gewählt werden die sieben Mitglieder des Regierungsrates und die 160 Mitglieder des Grossen Rates. Hier finden Sie die Übersicht mit den Hintergründen und Einschätzungen zu den Berner Wahlen.
(Quellen: SRF, sda)