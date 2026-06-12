Am 14. Juni wird im Kanton Glarus der Landrat neu gewählt.

Bleibt alles beim Alten im Glarner Parlament?

Im Glarner Parlament, dem Landrat, hat es 60 Sitze. Die Gemeinden entsprechen den Wahlkreisen. Der bevölkerungsstärksten Gemeinde, Glarus Nord, stehen fast die Hälfte aller Parlamentssitze zu. Insgesamt kandidieren 396 Personen.



Der Landrat ist aktuell bürgerlich dominiert. Wählerstärkste Partei ist die SVP. Sie ist mit 18 Mitgliedern im Landrat vertreten. Grosse Verschiebungen werden nicht erwartet.

Die politischen Kräfteverhältnisse werden auch in der Regierung abgebildet. Diese wurde Anfang März 2026 wiedergewählt.

Proporzwahl und Wahlalter 16 Box aufklappen Box zuklappen Glarus wählt mit dem Proporz- oder auch Verhältnis-Wahlsystem. Das bedeutet, die Parteien oder Gruppierungen erhalten möglichst genau so viele Sitze, wie es ihrem Stimmanteil entspricht. Es dürfen alle im Kanton wohnhaften Schweizerinnen und Schweizer ab 16 Jahren den Landrat wählen. Die Wählerinnen und Wähler können entweder eine vorgedruckte Liste für die Wahl verwenden oder aber eine leere Liste ausfüllen. Vorgedruckte Listen können ebenfalls abgeändert werden, wobei ein Name höchstens zwei Mal aufgeschrieben werden darf. Ausserdem dürfen höchstens so viele Stimmen vergeben werden, wie im Wahlkreis Sitze zu vergeben sind.

Die SVP möchte ihre Vormachtstellung weiter ausbauen. Abgänge hat die SVP keine, alle Bisherigen treten wieder an. Vor vier Jahren zählte die Mitte zu den Verliererinnen. Sie musste zwei Sitze der SVP überlassen.

Bei der SP kann es gut sein, dass sie in Glarus Süd beide Sitze verliert, weil die bisherigen, berühmten Köpfe fehlen. Unter anderem tritt Gemeindepräsident Hansruedi Forrer ab. Der Trumpf der Grünen ist Ständerat Mathias Zopfi, der als Zugpferd der Partei gilt. Grüne und SP setzen auf viele Frauen und junge Kandidierende. Es wird eine hohe Stimmbeteiligung erwartet.



