Die drei Gegenkandidaturen hatten keine Chance. In der Glarner Regierung kommt es zu keinen Änderungen.

Wie alle vier Jahre standen im Kanton Glarus Gesamterneuerungswahlen an. Fünf Sitze galt es in der Regierung für die Amtsdauer von 2026 bis 2030 zu besetzen.

Legende: Es bleibt so wie auf dem letzten offiziellen Foto der Glarner Regierung (v.l.n.r.): Thomas Tschudi, Markus Heer, Landammann Kaspar Becker, Marianne Lienhard, Christian Marti und Ratsschreiber Arpad Baranyi. Staatskanzlei/Darko Cetojevic

Herausgefordert wurden die Bisherigen durch drei Kandidaturen, die jedoch chancenlos blieben: Marc Brunner, Unternehmer aus Glarus, Marcel Lötscher, Seilbahnangestellter aus Schwanden sowie Manuela van der Glas, Unternehmerin aus Niederurnen.

Markus Heer (SP) mit dem besten Resultat

«Alles richtig macht man nie», sagt Finanzdirektor Markus Heer gegenüber SRF. Er holte am meisten Stimmen. «Ich glaube, die Leute haben gesehen, dass ich meine Arbeit mit grosser Ernsthaftigkeit mache. Und das braucht es bei den Finanzen.»

Die Gesamterneuerungswahl des Parlaments, des Landrats, findet am 14. Juni statt.