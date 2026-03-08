Wie alle vier Jahre standen im Kanton Glarus Gesamterneuerungswahlen an. Fünf Sitze galt es in der Regierung für die Amtsdauer von 2026 bis 2030 zu besetzen.
Herausgefordert wurden die Bisherigen durch drei Kandidaturen, die jedoch chancenlos blieben: Marc Brunner, Unternehmer aus Glarus, Marcel Lötscher, Seilbahnangestellter aus Schwanden sowie Manuela van der Glas, Unternehmerin aus Niederurnen.
Markus Heer (SP) mit dem besten Resultat
«Alles richtig macht man nie», sagt Finanzdirektor Markus Heer gegenüber SRF. Er holte am meisten Stimmen. «Ich glaube, die Leute haben gesehen, dass ich meine Arbeit mit grosser Ernsthaftigkeit mache. Und das braucht es bei den Finanzen.»
Die Gesamterneuerungswahl des Parlaments, des Landrats, findet am 14. Juni statt.
Einschätzung SRF-Ostschweizkorrespondentin Karin Kobler
Es war eine laue Wahl, diese Gesamterneuerungswahl der Regierung im Kanton Glarus. Zwei Herausforderer und eine Herausforderin – alle parteilos, konnten zwar je einige Stimmen holen. Alle aber etwa gleich wenig.
Die Bisherigen wurden klar wiedergewählt, am deutlichsten Markus Heer (SP), am schlechtesten der amtsjüngste Regierungsrat Christian Marti (FDP). Er ist erst seit einem Jahr im Amt. Ein Jahr länger regiert Thomas Tschudi (SVP). Für ihn sind die Wahlen ein Erfolg. Er kann seine Parteikollegin, die amtsälteste Marianne Lienhard deutlich distanzieren. Sie wurde dieses Mal auch von Kaspar Becker (Mitte) überholt. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger schicken die Volkswirtschaftsdirektorin mit der zweitschlechtesten Stimmenzahl aller Bisherigen in ihre vierte Amtszeit.
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.