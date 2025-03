Per E-Mail teilen

Die SVP gewinnt bei den Kantonsratswahlen im Kanton Solothurn vier Sitze und ist damit neu die stärkste Partei.

Verliererinnen sind die FDP und die GLP, die je zwei Sitze verlieren.

Die FDP verliert ihre Stellung als stärkste Partei, die sie seit jeher hatte.

Die SVP hat neu 25 Sitze (+4) im Solothurner Kantonsrat. Der Präsident der SVP Solothurn, Rémy Wyssmann, freut sich über das Wahlresultat: «Wir haben es geschafft, zulegen zu können, ich bin erleichtert. Wir konnten mobilisieren, bei offenbar geringer Wahlbeteiligung.» Das heutige Resultat sei eine wichtige Weichenstellung, findet Wyssmann.

Ebenfalls zu den Gewinnerinnen des Wahltags gehört die SP. Sie legt einen Sitz zu und kommt zusammen mit der «Junge SP Region Olten» auf 21 Sitze. SP-Co-Präsident Hardy Jäggi bleibt aber nüchtern: «Unser Sitzgewinn ging leider auf Kosten der Grünen. Insofern bleibt das linksgrüne Lager gleich stark.» Die SP ist die zweitstärkste Partei im neu gewählten Kantonsrat.

Freisinnige nicht mehr stärkste Partei

Grosse Verliererinnen sind die FDP und die GLP. Die FDP hat neu nur noch 20 Sitze (-2). Für die Partei ist dieser Verlust historisch: Sie war seit jeher die stärkste Partei im Solothurner Parlament. FDP-Parteipräsident Stefan Nünlist sieht das Resultat aber nicht ganz so schwarz: «Wir nähern uns den nationalen Resultaten an, bei denen die SVP schon länger die stärkste bürgerliche Kraft ist. Unter dem Strich wurde das freiheitliche Lager sogar gestärkt.»

Unter dem Strich wurde das freiheitliche Lager gestärkt.

Die GLP verliert zwei Sitze und hat neu nur noch vier. Damit verliert sie Fraktionsstärke und muss sich umsehen, mit welcher Partei sie zusammenarbeiten will. Armin Egger, Präsident der GLP Kanton Solothurn, sagte gegenüber SRF, dass bereits Gespräche laufen würden: «Da sind alle Optionen offen. Es kommt darauf an, welche Partei uns die entsprechenden Kommissionssitze zuhalten würde.» Dabei denkt Egger vor allem an die FDP oder die Mitte. Die Grünen seien vermutlich zu weit entfernt vom Parteiprogramm der GLP.

Die Grünen verlieren einen Sitz im neuen Kantonsrat. Keine Verschiebungen gab es bei der Mitte und bei der EVP.