Am 28. April werden im Kanton Luzern die Gemeinderäte (Exekutiven) neu gewählt. In der Stadt Luzern buhlen 13 Männer und Frauen um einen der fünf Sitze in der Stadtregierung.

SP, Grüne, GLP, Mitte und FDP haben je einen Sitz inne. Aber nur Stadtpräsident Beat Züsli (SP) und Finanzdirektorin Franziska Bitzi (Mitte) stellen sich erneut zur Wahl. Beide dürften diese schaffen.

Diese zwei Bisherigen wollen es nochmals wissen

1 / 2 Legende: Beat Züsli, 60, SP Wie soll Luzern sein Finanzpolster nutzen? Was tun gegen die Wohnungsknappheit? Und wohin mit den Reisecars in der Touristenstadt? Zu diesen Brennpunkten sagt Stadtpräsident Beat Züsli: Er ist gegen tiefere Steuern, will keine Carparkplätze im Zentrum und möchte, dass die Stadt Liegenschaften kauft und so bezahlbaren Wohnraum schafft. Keystone/Philipp Schmidli 2 / 2 Legende: Franziska Bitzi, 50, Mitte Die amtierende Finanzdirektorin setzt sich für eine weitere Steuersenkung ein und möchte Reisecars ausserhalb des Zentrums in einem Parkhaus oder auf einem Parkplatz unterbringen. Um den Wohnungsbau voranzutreiben, möchte sie schnellere Bewilligungsverfahren, weniger Vorschriften und allenfalls Einsprachemöglichkeiten überdenken. Keystone/Urs Flüeler

Gute Wahlchancen – gemessen an der Parteistärke – haben auch Kantonsrätin Korintha Bärtsch (Grüne) und Grossstadtrat Marco Baumann (FDP).

Ebenfalls ein Mandat zu verteidigen hat die GLP: Dies will sie mit Grossstadtrat Stefan Sägesser tun.

Als kleinste politische Kraft im Parlament wackelt der GLP-Sitz am meisten: Das Mandat kommt daher unter Druck.

Die SVP tritt mit Peter With an. With wäre er der erste SVP-Mann in der Luzerner Stadtregierung.

Diese etablierten Politköpfe treten neu an

1 / 6 Legende: Korintha Bärtsch, 39, Grüne Die Projektleiterin im Bereich von raum- und umweltrelevanten Themen stellt sich gegen Steuersenkungen. Um das Problem der Reisecars zu lösen, schlägt sie vor, zu prüfen, ob diese im Parkhaus Altstadt parkieren könnten. Und sie findet, Luzern sollte Wohnbaugenossenschaften stärker fördern, unter anderem mit einem Teil der Grundstückgewinnsteuern. Keystone/Alexandra Wey 2 / 6 Legende: Marco Baumann, 32, FDP Der Unternehmensentwickler eines Energieversorgers setzt sich für tiefere Steuern ein und möchte Reisecars entweder in einem Parkhaus im Zentrum oder nahe der Autobahn parkieren lassen sowie über Gebühren lenken. Für mehr Wohnraum wünscht er sich schnellere Bewilligungsverfahren und eine intensivere Zusammenarbeit mit Wohnbaugenossenschaften. Keystone/Urs Flüeler 3 / 6 Legende: Urban Frye, 62, parteilos Der Kulturwissenschaftler und Betriebswirtschafter will die Überschüsse in die Bildung und Integration investieren, kann sich aber auch eine Steuersenkung vorstellen. Reisecars will er mit Mobility Pricing und Parkplätzen ausserhalb vom Zentrum weglotsen. Er will Wohnbaugenossenschaften fördern, aber auch Investoren zum Wohnungsbau animieren. Keystone/Urs Flüeler 4 / 6 Legende: Stefan Sägesser, 60, GLP Der freischaffende Projektleiter im Bereich Kultur, Gesellschaft und Bildung steht für tiefere Steuern ein; die Carproblematik soll mit einem neuen Parkhaus ausserhalb des Zentrums gelöst werden. Und beim Wohnungsbau will er einerseits Genossenschaften fördern, andererseits aber auch Baubewilligungen beschleunigen und das Einsprachrecht überprüfen. Keystone/Urs Flüeler 5 / 6 Legende: Melanie Setz, 44, SP Die administrative Leiterin einer Spitalklinik stellt sich gegen Steuersenkungen und möchte Reisecars auf Parkplätzen in der Agglomeration parkieren lassen. Sie will Wohnbaugenossenschaften fördern, sich gegen Luxussanierungen einsetzen, aber auch mit Immobilienbesitzenden das Gespräch suchen. Keystone/Urs Flüeler 6 / 6 Legende: Peter With, 52, SVP Der Unternehmer setzt sich für Investitionen und tiefere Steuern ein; in der Carproblematik würde er entweder auf ein zentrales Parkhaus oder auf Parkplätze ausserhalb setzen. Bei der Frage des Wohnraums möchte er verstärkt auch private Investorinnen und Investoren ansprechen. Keystone/Urs Flüeler

Und die SP strebt mit Kantonsrätin Melanie Setz erstmals eine Doppelvertretung an. Als einziger Parteiloser steigt Urban Frye ins Rennen.

Drei Männer schielen aufs Stadtpräsidium Box aufklappen Box zuklappen Beat Züsli (SP) möchte gerne eine dritte und letzte Legislatur als Stadtpräsident bestreiten. Er erhält allerdings Konkurrenz: Sowohl Stefan Sägesser (GLP) als auch Urban Frye (parteilos) kandidieren auch als Stadtpräsident.

Auch die Jungparteien sind dabei: Bis auf die Junge SVP sind alle aufs Kandidatenkarussell aufgesprungen.

