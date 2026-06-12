Schon vor den Wahlen ist klar: Die Stadt Thun erhält erstmals eine Stadtpräsidentin. Wer es wird, ist noch offen.

Da der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) im März in die Berner Kantonsregierung gewählt wurde, wählt Thun am Sonntag eine neue Stadtpräsidentin. Drei Frauen kandidieren: Andrea de Meuron (Grüne), Eveline Salzmann (SVP) und Katharina Ali-Oesch (SP).

Kandidatinnen Stadtpräsidium Thun

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Kandidatin Andrea de Meuron (Grüne) freut sich, dass es in Thun bald eine Stadtpräsidentin gibt: «Ich finde es wichtig, dass Frauen ihre Qualifikationen, Erfahrungen und Perspektiven in die Politik einbringen. Entscheidend ist für mich aber, dass sich die Vielfalt der Bevölkerung in der politischen Führung widerspiegelt.». Bildquelle: Nicole Friedli/SRF. 1 / 3 Legende: Kandidatin Andrea de Meuron (Grüne) freut sich, dass es in Thun bald eine Stadtpräsidentin gibt: «Ich finde es wichtig, dass Frauen ihre Qualifikationen, Erfahrungen und Perspektiven in die Politik einbringen. Entscheidend ist für mich aber, dass sich die Vielfalt der Bevölkerung in der politischen Führung widerspiegelt.» Nicole Friedli/SRF

Bild 2 von 3. Für Kandidatin Eveline Salzmann (SVP) ist das Geschlecht nicht entscheidend: «Für mich ist wichtig, dass die Menschen mich nicht nach dem Geschlecht, sondern nach der Qualität wählen. Wenn ich die erste Stadtpräsidentin von Thun würde, wäre das für mich ein Vertrauen in meine Arbeit.». Bildquelle: Nicole Friedli/SRF. 2 / 3 Legende: Für Kandidatin Eveline Salzmann (SVP) ist das Geschlecht nicht entscheidend: «Für mich ist wichtig, dass die Menschen mich nicht nach dem Geschlecht, sondern nach der Qualität wählen. Wenn ich die erste Stadtpräsidentin von Thun würde, wäre das für mich ein Vertrauen in meine Arbeit.» Nicole Friedli/SRF

Bild 3 von 3. Für Katharina Ali-Oesch (SP) wäre es etwas Besonderes, als erste Stadtpräsidentin von Thun in die Geschichte einzugehen. «Allein das Datum der Wahl – der 14. Juni – ist für mich besonders. Ich war 1991 mit Tausenden anderen Frauen auf dem Bundesplatz am ersten Frauenstreik. Das Datum hat mich politisch geprägt.». Bildquelle: Nicole Friedli/SRF. 3 / 3 Legende: Für Katharina Ali-Oesch (SP) wäre es etwas Besonderes, als erste Stadtpräsidentin von Thun in die Geschichte einzugehen. «Allein das Datum der Wahl – der 14. Juni – ist für mich besonders. Ich war 1991 mit Tausenden anderen Frauen auf dem Bundesplatz am ersten Frauenstreik. Das Datum hat mich politisch geprägt.» Nicole Friedli/SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Juristin Eveline Salzmann gehört der Stadtregierung seit Anfang 2023 an und ist Vorsteherin der Abteilung Sicherheit und Soziales.

Katharina Ali-Oesch, von Beruf Lehrerin, sitzt seit 2022 im Gemeinderat. Derzeit amtet sie zudem als Vizestadtpräsidentin und leitet die Direktion für Bildung, Sport und Kultur.

Legende: Die Stadt Thun erhält erstmals eine Stadtpräsidentin. KEYSTONE/Peter Schneider

Am längsten im Amt ist Andrea de Meuron: Sie gehört der Stadtregierung seit 2019 an und steht der Direktion für Finanzen, Ressourcen und Umwelt vor. Neu wird sie auch im Nationalrat Einsitz nehmen. Sie rückt für Aline Trede nach, die in den Regierungsrat gewählt worden ist.

Mit drei Frauenkandidaturen ist klar, dass Thun erstmals in seiner Geschichte eine Stadtpräsidentin erhält.