Das Rennen um das Präsidium wird erst am 5. Juli entschieden, keine der drei Kandidatinnen hat das absolute Mehr erreicht.

Da der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) im März in die Berner Kantonsregierung gewählt wurde, fand in Thun am Sonntag die Ersatzwahl für das Stadtpräsidium statt. Allerdings hat keine der drei Kandidatinnen das absolute Mehr erreicht. Deshalb gibt es am 5. Juli eine Stichwahl.

Drei Frauen hatten sich für das Amt beworben: Andrea de Meuron (Grüne), Eveline Salzmann (SVP) und Katharina Ali-Oesch (SP).

Die Juristin Eveline Salzmann hat mit 7446 Stimmen das beste Resultat gemacht. «Alle bürgerlichen Parteien und die Wirtschaftsverbände haben mich unterstützt, das habe ich bereits während des Wahlkampfs gemerkt», sagt Salzmann am Wahltag. Ausserdem habe auch ihre Arbeit im Gemeinderat in den letzten drei Jahren zum guten Resultat beigetragen, ist sie überzeugt.

Kandidatinnen Stadtpräsidium Thun

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Kandidatin Andrea de Meuron (Grüne) freut sich, dass es in Thun bald eine Stadtpräsidentin gibt: «Ich finde es wichtig, dass Frauen ihre Qualifikationen, Erfahrungen und Perspektiven in die Politik einbringen. Entscheidend ist für mich aber, dass sich die Vielfalt der Bevölkerung in der politischen Führung widerspiegelt.». Bildquelle: Nicole Friedli/SRF. 1 / 3 Legende: Kandidatin Andrea de Meuron (Grüne) freut sich, dass es in Thun bald eine Stadtpräsidentin gibt: «Ich finde es wichtig, dass Frauen ihre Qualifikationen, Erfahrungen und Perspektiven in die Politik einbringen. Entscheidend ist für mich aber, dass sich die Vielfalt der Bevölkerung in der politischen Führung widerspiegelt.» Nicole Friedli/SRF

Bild 2 von 3. Für Kandidatin Eveline Salzmann (SVP) ist das Geschlecht nicht entscheidend: «Für mich ist wichtig, dass die Menschen mich nicht nach dem Geschlecht, sondern nach der Qualität wählen. Wenn ich die erste Stadtpräsidentin von Thun würde, wäre das für mich ein Vertrauen in meine Arbeit.». Bildquelle: Nicole Friedli/SRF. 2 / 3 Legende: Für Kandidatin Eveline Salzmann (SVP) ist das Geschlecht nicht entscheidend: «Für mich ist wichtig, dass die Menschen mich nicht nach dem Geschlecht, sondern nach der Qualität wählen. Wenn ich die erste Stadtpräsidentin von Thun würde, wäre das für mich ein Vertrauen in meine Arbeit.» Nicole Friedli/SRF

Bild 3 von 3. Für Katharina Ali-Oesch (SP) wäre es etwas Besonderes, als erste Stadtpräsidentin von Thun in die Geschichte einzugehen. «Allein das Datum der Wahl – der 14. Juni – ist für mich besonders. Ich war 1991 mit Tausenden anderen Frauen auf dem Bundesplatz am ersten Frauenstreik. Das Datum hat mich politisch geprägt.». Bildquelle: Nicole Friedli/SRF. 3 / 3 Legende: Für Katharina Ali-Oesch (SP) wäre es etwas Besonderes, als erste Stadtpräsidentin von Thun in die Geschichte einzugehen. «Allein das Datum der Wahl – der 14. Juni – ist für mich besonders. Ich war 1991 mit Tausenden anderen Frauen auf dem Bundesplatz am ersten Frauenstreik. Das Datum hat mich politisch geprägt.» Nicole Friedli/SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Andrea de Meuron (Grüne) brachte es auf 4507 Stimmen, Katharina Ali-Oesch auf 4359 Stimmen. Die drittplatzierte Ali-Oesch zieht sich aus dem Rennen zurück, wie sie am Wahlsonntag bekannt gab. Andrea de Meuron sagte gegenüber SRF, sie hätten bereits im Vorfeld abgemacht, dass sich diejenige Kandidatin mit weniger Stimmen zurückziehen werde. Deshalb werde sie in den zweiten Wahlgang gehen.

Legende: Die Stadt Thun erhält erstmals eine Stadtpräsidentin. KEYSTONE/Peter Schneider

Mit den verbleibenden zwei Frauenkandidaturen ist nach wie vor klar, dass Thun erstmals in seiner Geschichte eine Stadtpräsidentin erhält. Die Stichwahl findet in drei Wochen statt, am 5. Juli