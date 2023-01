2 / 7

Legende: Mario Fehr (parteilos), 64, wurde 2011 für die SP in den Regierungsrat gewählt. Seither ist er Sicherheitsdirektor. Aktuell punktet Fehr mit schnell erstellten Flüchtlings-Unterkünften. Seine sonst eher harte Haltung in der Asylpolitik stiess in der SP auf Kritik. 2021 trat er aus der Partei aus. Fehr ist studierter Jurist und wohnt in Adliswil. Keystone/Ennio Leanza