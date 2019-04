Das Stimmvolk will mehr Frauen im Parlament

Legende: Video Frauen in der Politik – es werden mehr abspielen. Laufzeit 07:01 Minuten.

Bei den diesjährigen Parlamentswahlen in den Kantonen Zürich, Baselland, Luzern und Appenzell Ausserrhoden ist der Anteil gewählter Frauen stets gestiegen. In all diesen Kantonen liegt er mittlerweile bei mindestens einem Drittel.

Wird sich dieser Trend fortsetzen? Die am Wochenende bevorstehende Wahl im Tessin sowie die eidgenössischen Wahlen im Herbst werden die Antwort bringen.